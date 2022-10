Budget: dans les soins de santé, le retour des économies

En 2023 et 2024, on fera au total 320 millions d’économies dans les soins de santé. La Vivaldi était pourtant partie sur d’autres résolutions.

En 2020, c’était promis juré : une nouvelle ère débutait pour le budget des soins de santé malmené par les précédents gouvernements. On allait prendre en compte l’entièreté de besoins nouveaux en 2021 et, surtout, on allait, à partir de 2022, lui appliquer une norme de croissance réelle de 2,5 % au lieu des 2 % – voire moins – attribués ces dernières années. La norme de croissance, c’est, en plus de l’indexation automatique, l’augmentation des dépenses nécessaire pour assumer les surcoûts liés au vieillissement de la population et aux indispensables politiques nouvelles (les nouveaux traitements contre le cancer, par exemple).

Las, la crise actuelle impose de revoir l’ambition à la baisse, à partir de 2024 en tout cas, où la norme de croissance reviendra au niveau tant décrié de 2 %. Economie potentielle : 75 millions d’euros.