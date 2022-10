Budget fédéral: Febelfin alerte sur les conséquences d’une hausse de la taxe bancaire

C’est l’une des mesures du budget fédéral : les banques installées en Belgique contribueront un peu plus que précédemment aux finances publiques. La taxe bancaire (TAEC pour taxe sur les établissements de crédits) prélevée annuellement n’est pas à proprement relevée, mais sa déductibilité fiscale est diminuée de 80 % (elle ne sera désormais plus considérée comme une dépense « professionnelle »).

Elle rapportait déjà 790 millions d’euros aux caisses de l’Etat. Un montant qui devrait gonfler de 111 millions en 2023 et de 124 millions en 2024. « Le secteur financier est assurément disposé à faire un effort supplémentaire en période de difficultés économiques et à assumer sa responsabilité mais, dans ce cadre, il est indispensable de toujours maintenir un équilibre. Or, cet équilibre est aujourd’hui mis à mal », explique Febelfin dans un communiqué.