Deuxième baromètre des notaires consacré à l’Ardenne: d’énormes différences de prix entre les communes

Rendeux, Gedinne et Vresse-sur-Semois, ça vous parle ? Il s’agit des trois communes ardennaises les plus prisées par les acheteurs flamands à la recherche d’une seconde résidence durant les six premiers mois de l’année.

C’est ce que révèle le deuxième baromètre des notaires consacré à l’Ardenne, publié récemment, qui a analysé la situation observée dans une vingtaine de communes pendant le premier semestre 2022. Le baromètre parle d’un marché « très hétérogène ». Comme pour l’ensemble de la Wallonie et le reste de la Belgique, l’Ardenne enregistre une baisse des transactions (-11,7 %).