Podcast – Migration: le gouvernement va-t-il laisser des enfants dormir dans la rue?

Par Camille Petoud (st.) Publié le 11/10/2022 à 18:57 Temps de lecture: 1 min

Après un an de crise de l’accueil, avec 4.000 demandes d’asile au mois de septembre (record battu pour l’année 2022), le centre du Petit-Château géré par Fedasil n’a pas ouvert ce mardi. En cause, les 31.000 places du réseau d’accueil sont saturées. Le risque, c’est de laisser des femmes et des mineurs non accompagnés à la rue. Une crise qui témoigne des difficultés que rencontre la Belgique en termes de gestion de la migration. Pour comprendre comment on en est arrivé là, nous avons interrogé Maxime Biermé, journaliste au service politique en charge des questions migratoires.

