C’est reparti pour une nouvelle saga Mbappé

Paris, ton univers impitoyable. Au PSG, plus que dans les autres grands clubs de football de la planète, les crises et autres polémiques s’enchaînent à un rythme effréné. Le dernier feuilleton qui secoue l’équipe de la capitale française ? Un possible départ de Kylian Mbappé. Non, vous ne rêvez pas ou vous ne lisez pas un article datant de six mois.

Le 21 mai dernier, le champion du monde de 23 ans mettait fin à une saga de près d’un an. Il ne partait pas libre au Real Madrid mais prolongeait son contrat au PSG jusqu’en juin 2024 alors que toute la communication ce jour-là tournait autour de 2025 ; la troisième année n’étant qu’une option que seul le joueur peut activer. Une prolongation à des conditions délirantes. Financièrement, d’abord, avec des chiffres qui donnent le tournis : quelque 100 millions d’euros de salaire annuel et, selon les sources, une prime à la signature allant de 100 à 300 millions. Sportivement, ensuite, en lui donnant énormément de poids sur les décisions importantes : nomination du coach (Christophe Galtier) et du conseiller sportif (Luis Campos), droit de regard sur le mercato, etc. Il avait même obtenu le statut de tireur numéro 1 des penalties, devant Lionel Messi et Neymar. En gros, il devenait LA star de l’équipe, le centre du projet parisien.

Mal-être sur et en dehors des terrains