«À propos» du «Soir» du 12 octobre: budget, crise migratoire...

Par la rédaction Publié le 12/10/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

Ils ont réussi à se mettre d’accord après de très nombreuses heures de négociation. Les membres du gouvernement fédéral ont ficelé un budget portant sur les années 2023 et 2024. Un budget défensif qui tient évidemment compte de la crise des prix de l’énergie. De la prolongation des mesures de soutien aux ménages à un geste en faveur du monde de l’entreprise, on fait le tour des décisions du gouvernement avec David Coppi, du service politique.

Après un an de crise de l’accueil, avec 4.000 demandes d’asile au mois de septembre (record battu pour l’année 2022), le centre du Petit-Château géré par Fedasil n’a pas ouvert ce mardi. En cause, les 31.000 places du réseau d’accueil sont saturées. Le risque, c’est de laisser des femmes et des mineurs non accompagnés à la rue. Une crise qui témoigne des difficultés que rencontre la Belgique en termes de gestion de la migration. Pour comprendre comment on en est arrivé là, Camille Petoud a interrogé Maxime Biermé, journaliste au service politique en charge des questions migratoires.

Le bouche-à-oreille, c’est un avis, une inspiration, une recommandation et c’est livré par un membre de la rédaction. On vous propose aujourd’hui une expo, une rétrospective consacrée au dessinateur Sempé, disparu au mois d’août dernier. Ça s’appelle « Infiniment vôtre », c’est à la fondation Folon, à la Hulpe, et c’est une suggestion de Daniel Couvreur, chef du service culture.

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https://podcasts.lesoir.be