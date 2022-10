Le gouvernement bruxellois s’accorde sur le budget 2023

À lire aussi Des négociations budgétaires difficiles à Bruxelles

Selon nos confrères de L’Echo, la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) et celui de l’Emploi Bernard Clerfayt obtiendraient chacun 10 millions d’euros. La première pour poursuivre l’implémentation des mailles Good Move et le second pour la formation et la mise à l’emploi des publics les moins qualifiés. Enfin, la secrétaire d’Etat en charge du Logement Nawal Ben Hamou bénéficierait de 25 millions d’euros pour poursuivre l’acquisition de logements clés sur porte. Le ministre de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) obtient, quant à lui, environ 23 millions d’euros supplémentaires pour le plan Air-Climat-Energie qui vise à accélérer la transition énergétique. La Libre Belgique et La Dernière Heure rapportent des bonnes nouvelles concernant la Stib. La société de transports n’augmentera pas le prix de ses tickets et diminuera même le prix des abonnements pour les plus de 65 ans.