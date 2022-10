Martine Gossieaux, son épouse: «Tout était imagination chez Jean-Jacques Sempé»

Un Petit Nicolas comme vous et moi, qui cherche seulement à se dépêtrer du monde et à s’émerveiller de la vie. Une petite Parisienne belle comme une fleur, qui se garde le soleil pour elle toute seule. Un petit chat, qui déambule, solitaire, dans l’infiniment grand du Jardin du Luxembourg… Dans ses dessins au trait pudique et à l’aquarelle lumineuse, Jean-Jacques Sempé philosophe sur notre rapport à l’enfance, à l’être, à la nature, à la ville. A pied comme à bicyclette, ses hommes et ses femmes se font minuscules face à la mer ou aux gratte-ciel de Manhattan. Ils nous parlent par la grâce de son regard et l’élégance de son coup de plume.