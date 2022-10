Le gouvernement survit à l’épreuve budgétaire, De Croo se relance

Le gouvernement Vivaldi conclut un accord budgétaire 2023-2024. Alexander De Croo décrit un exécutif qui « protège ». Il s’accroche et se relance après les rumeurs, cet été, de crise politique. Les partis de la Vivaldi et leurs présidents repartent, eux, sans trophée.

Le Seize communiquait intensément mardi matin, avant le discours du Premier ministre à la Chambre : « Le maître mot de cet exercice budgétaire, c’est “protéger” ». Alexander De Croo s’exécutera devant les élus de la nation quelques heures plus tard. Il conjuguera de toutes les façons : on protège les familles en prolongeant le paquet de base énergie ; on protège les entreprises en baissant les charges sociales ; on protège notre pays en Europe par temps de guerre en réinvestissant dans l’armée ; on protège notre Etat contre les narcotrafiquants ; on en oublie… Chacun jugera, mais le concept est là.