Podcast – Une rétrospective Sempé à la Fondation Folon

Par la rédaction Publié le 11/10/2022 à 19:27 Temps de lecture: 1 min

Le Bouche-à-oreille, c’est un avis, une inspiration, une recommandation et c’est livré par un membre de la rédaction. On vous propose aujourd’hui une expo, une rétrospective consacrée au dessinateur Sempé, disparu au mois d’août dernier. Ça s’appelle « Infiniment vôtre », c’est à la fondation Folon, à la Hulpe, et c’est une suggestion de Daniel Couvreur, chef du service culture.