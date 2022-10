Anne Goscinny: «Le petit Nicolas, c’est l’enfance rêvée»

« Le petit Nicolas : qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?! », coécrit et dialogué par la fille de René Goscinny sort en salles et c’est un bonheur. Le film respecte l’esprit de Goscinny et le trait de Sempé. Anne Goscinny y a veillé.

Unique ayant droit de son père René Goscinny, dont elle gère toute l’œuvre, mais aussi romancière, Anne Goscinny vient de vivre une expérience qu’elle définit comme sa « plus belle expérience professionnelle et intime » : voir son père reprendre vie dans l’art qui lui tenait à cœur, le cinéma d’animation. Et le faire en retraçant la genèse du Petit Nicolas, classique de la littérature enfantine française, créé par deux génies, René Goscinny pour les textes et Jean Jacques Sempé pour les dessins. Elle a choisi de justifier l’œuvre en racontant la vie des deux auteurs. Elle signe l’adaptation, le scénario et les dialogues du film réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre. Et c’est une petite merveille.

Quel effet que de transformer votre père et Sempé en personnages animés ?