Budget: négocier au finish, c’est du belge!

Au fond : ces soirées, voire ces nuits de négociations, dans un lieu tenu secret, un château ou en conclave, pour aboutir au finish ou à l’arrache juste avant le gong, serait-ce la norme ? Ou un mal belge ?

« C’est incontestablement dans la culture belge ! », tranchent les experts. Et « cela remonte loin », selon le politologue Pierre Vercauteren (UCLouvain) : « à l’après-guerre au moins, quand il est apparu que, pour certains enjeux fondamentaux, la concertation (qui va de pair avec la négociation) était nécessaire. Entre partenaires politiques et parfois avec les partenaires sociaux, souvenez-vous des concertations informelles du groupe de Poupehan sous Wilfried Martens. Même si la concertation sociale a tendance à bloquer désormais et la concertation politique aussi, voyez la crise des 541 jours en 2010-2011. »