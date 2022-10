Guerre en Ukraine: «Poutine n’a plus beaucoup d’options»

Après les frappes de lundi destinées à semer la terreur au sein de la population, il ne reste plus beaucoup d’options possibles pour Poutine. L’armée russe obéit aux ordres d’un président qui n’est pas un militaire et un ministre de la Défense qui n’en est pas un non plus. Ce qui pose de sérieux problèmes avec le commandement militaire. Le Soir a demandé à Kris Quanten, professeur d’histoire militaire à l’Ecole royale militaire (ERM), comment fonctionnait l’armée russe aujourd’hui.

Quelles sont les forces et les faiblesses de l’armée russe ?