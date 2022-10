Pas encore de fumée blanche dans le dossier Amallah au Standard

Pas (encore ?) de fumée blanche dans le ciel de Sclessin ! Comme c’était prévu, Fergal Harkin, le directeur sportif du Standard, a rencontré Selim Amallah, mais aussi ses agents, du bureau anglais Stellar, présents en ligne, mardi pour faire le point de la situation et voir si celle-ci était susceptible d’encore se débloquer malgré les événements de dimanche. Toutes les parties se reverront à nouveau ce mercredi pour tenter d’aller plus loin et donc de rediscuter de la proposition qui avait été formulée à l’international marocain, qui aurait fait de celui-ci le joueur le mieux rémunéré de l’effectif dirigé par Ronny Deila, puisque telle avait été l’une des conditions qu’il avait posée.