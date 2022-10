Gelées, plus de 20 degrés… voici les prévisions météo paradoxales des prochains jours

Mercredi, après dissipation des quelques brumes ou bancs de brouillard matinaux, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima se situeront entre 13ºC en Ardenne et 17ºC en Campine, sous un vent faible à parfois modéré qui virera au secteur sud à sud-ouest.

Ce mardi soir, les cumulus se dissiperont et le ciel deviendra peu nuageux à serein. En fin de nuit, quelques brumes ou bancs de brouillard pourront toutefois se former par endroits. Les minima varieront de -3ºC à +6ºC. De faibles gelées au sol seront donc possibles dans les vallées de l’Ardenne mais aussi en plaine dans les endroits exposés. Le vent faible s’orientera au secteur sud-est.

Jeudi, la nébulosité sera variable à abondante avec un risque de quelques averses, surtout sur le nord-ouest du pays. En cours de journée, le temps deviendra toutefois plus sec avec des éclaircies temporaires depuis l’ouest. Les maxima se situeront entre 13 ou 14ºC en Ardenne et 15 ou 16ºC ailleurs, sous un vent généralement modéré de secteur sud-ouest.

Vendredi, la journée débutera sous un ciel très nuageux avec un risque de pluie ou d’averses. L’après-midi, le temps deviendra plus sec depuis l’ouest et des éclaircies se développeront. Les maxima seront compris entre 12ºC en Hautes Fagnes et 17ºC dans le centre du pays. Le vent sera modéré de sud-ouest, virant à l’ouest.

Le week-end s’annonce changeant, avec des températures plutôt douces pour la saison. Samedi, les maxima se situeront entre 12 et 14 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et autour de 15 ou 16 degrés ailleurs. Dimanche, le ciel alternera entre éclaircies, champs nuageux et risques d’averses. Les températures resteront entre 14 et 17 degrés.