Un vaisseau de la Nasa a réussi à dévier un astéroïde de sa trajectoire: «Un moment décisif pour l’humanité»

Le vaisseau de la mission Dart avait délibérément percuté sa cible, l’astéroïde Dimorphos, qui est le satellite d’un astéroïde plus grand nommé Didymos. L’appareil de la Nasa est parvenu à le déplacer en réduisant son orbite de 32 minutes, a indiqué le chef de l’agence spatiale, Bill Nelson, lors d’une conférence de presse. C’est « un moment décisif pour la défense planétaire, et un moment décisif pour l’humanité », a-t-il salué.

Un énorme succès

Cela aurait déjà été « considéré comme un énorme succès s’il (le vaisseau) avait seulement réduit l’orbite d’environ 10 minutes. Mais il l’a en fait réduite de 32 minutes », a-t-il ajouté. Avec cette mission, « la Nasa a prouvé que nous étions sérieux en tant que défenseurs de la planète », a-t-il affirmé.

Dimorphos, situé à quelque 11 millions de kilomètres de la Terre au moment de l’impact, mesure environ 160 mètres de diamètre et ne représente aucun danger pour notre planète. Il faisait jusqu’ici le tour de Didymos en 11 heures et 55 minutes, une période raccourcie à 11 heures et 23 minutes, a précisé M. Nelson. « Cela ressemble à un scénario de film. Mais ce n’est pas Hollywood (…). Cette mission montre que la Nasa essaie d’être prête face à tout ce que l’univers pourrait nous envoyer », a-t-il déclaré.

Si l’objectif restait relativement modeste comparé aux scénarios catastrophe de films de science-fiction comme « Armageddon », cette mission inédite de « défense planétaire », nommée Dart (fléchette, en anglais), est la première à tester une telle technique. Elle permet à la Nasa de s’entraîner au cas où un astéroïde menacerait un jour de frapper la Terre.

Forme d’œuf

s – prises par des télescopes au sol et le nano-satellite embarqué pour la mission Licia Cube - avaient montré un vaste nuage de poussière autour de Dimorphos, s’étendant sur des milliers de kilomètres.

Puis les télescopes James Webb et Hubble, les plus puissants observatoires spatiaux, ont révélé les vues détaillées de l’impact du vaisseau de la Nasa, montrant notamment le mouvement des éjectas -- la matière arrachée à l’astre. Tout ceci doit permettre de mieux comprendre la composition de Dimorphos, représentatif d’une population d’astéroïdes assez communs, et donc de mesurer l’effet exact que cette technique – dite à impact cinétique - peut avoir sur eux.

Des images de Dimorphos, prises peu avant l’impact, montrent que sa surface est grise et rocailleuse et qu’il a une forme d’œuf. Connaître ces détails est important au cas où l’humanité se trouverait un jour obligée de percuter un objet approchant la Terre. Le vaisseau avait voyagé durant dix mois depuis son décollage, en Californie.