Baromètre des préférences des employés de bureau: le bien-être prime sur le salaire

L’enquête date de juin, mais elle tire néanmoins des enseignements intéressants. Le courtier professionnel JLL a interrogé plus de 4.300 employés de bureau dans douze pays à travers le monde (302 dans le Belux), histoire de savoir ce qu’ils pensent de la nouvelle organisation du travail mise en place après la pandémie.

Pour la Belgique, JLL constate un retour plus marqué au bureau : 84 % des répondants s’y rendent deux à trois fois par semaine (73 % pour l’ensemble des autres pays sondés). Curieusement, on rencontre chez nous un intérêt moins marqué qu’ailleurs pour les tiers-lieux (espaces de coworking, bars, cafés et autres hôtels où il est possible de sortir son ordinateur portable). Au cours d’une semaine de travail type, le Belge souhaite également travailler un peu plus de trois jours au bureau.