Les Viviers a fêté ses 20 ans cet automne: une belle histoire de famille

Bruxelles, Brabant wallon, Namur et Rochefort : avec ses quatre implantations, l’agence Les Viviers couvre désormais une bonne partie de l’« axe E411 » et rassemble une trentaine de collaborateurs. Chaque année, elle gère la vente et la location d’environ 400 biens et a la réputation de proposer une offre axée sur la qualité.