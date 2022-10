Budget: pour les recettes, deux milliards sur les surprofits en 2023

Pour boucler ses budgets 2023 et 2024 et financer ses dépenses nouvelles, le gouvernement fédéral a prévu d’augmenter ses recettes de 3,7 milliards, dont 2,1 milliards rien que pour financer les crises, sanitaire, de la guerre en Ukraine et surtout de la hausse des prix de l’énergie, qui impose de prolonger les mesures actuelles et d’exonérer les entreprises pour un milliard d’euros de cotisations sociales. Voici les principales sources de recettes.