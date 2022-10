France: une mère abandonne son fils, sans chauffage et avec un frigo vide pour partir au soleil

Celle qui vivait à Vieux-Condé a eu six enfants. Les trois filles aînées sont aujourd’hui majeures. Ses jumeaux de huit ans, elle en a laissé la garde au père… qui avait été condamné pour détention d’images pédopornographiques. Chez elle, demeurait Jordan (nom d’emprunt, NDLR), 13 ans. Ce sont ses grandes sœurs qui l’ont découvert, par hasard, seul à la maison le 22 décembre 2021, durant les vacances de Noël. Sans un sou. Hormis des tranches de jambon sous vide et quelques compotes, le réfrigérateur était vide. « Il y avait quelques boîtes de conserve, mais pas de gaz pour les chauffer », a relaté la présidente. La mère de famille avait coupé l’alimentation, éteignant de fait le chauffage à l’étage où se trouvait sa chambre.

Prévenue pour délaissement d’enfant, une mère de famille ne s’était pas déplacée à l’audience du 6 octobre, ce qui a, d’entrée, agacé la présidente du tribunal Laurence Gosteau, a rapporté La Voix du Nord. « J’avais beaucoup de questions à lui poser… », a déploré la présidente du tribunal. « Déconcertant ! Elle aura été abandonnique jusqu’au bout », a soupiré la substitute du procureur Pauline Lequien. Son avocat, Me Dominique Harbonnier, a tenté de justifier son absence : « Elle a refait sa vie à Nice, elle vit du RSA, c’était compliqué pour elle de se déplacer… » De dépeindre surtout une femme de 47 ans « d’une immaturité totale » avec « beaucoup de difficultés personnelles ».

L’ado en a gardé des séquelles. Les expertises indiquent qu’il « souffre de troubles anxieux avec risque suicidaire », liés « aux humiliations infligées par son beau-père » et « le sentiment d’abandon ». Seul à la maison, « il n’arrivait pas à dormir parce qu’il avait peur », relate la présidente.

Depuis, Jordan et les jumeaux ont été placés en foyer. Leur mère, qui avait un casier vierge, a écopé d’un an de prison. Un mandat d’arrêt a été prononcé. Une audience, pour les intérêts civils, le 9 février, fixera les dommages et intérêts dus à Jordan.