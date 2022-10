Seraing: Sandro Trémoulet, de l’usine au… club des Métallos

À l’heure où les adolescents s’amusent entre amis et imaginent leur avenir avec désinvolture, le défenseur franco-guadeloupéen de Seraing doit verser dans la maturité en une fraction de seconde. En cause, un destin qui lui joue des tours aussi inattendus que dramatiques… « En une semaine, je perds mon père et je me déchire les ligaments croisés. Je peux vous dire que j’ai ramassé et qu’il a fallu tourner le bouton sans réfléchir. D’ado de 15 ans, je passais au statut d’homme du même âge ».