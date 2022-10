Joe Biden : «Poutine a fait une erreur complète de calcul»

Le président Joe Biden s’est exprimé dans une interview donnée à CNN ce mardi. Entre la guerre en Ukraine, une possible réélection ou ses relations avec MBS, le prince saoudien, le président des Etats-Unis a fait le point.

Rencontre avec Poutine

Biden a affirmé également n’avoir « pas l’intention » de rencontrer Vladimir Poutine au prochain sommet du G20, mais ajouté « cela dépend », en particulier si le président russe veut évoquer le sort d’une Américaine détenue en Russie.

« Je n’ai pas l’intention de le rencontrer. Mais si par exemple il venait me voir au G20 et me disait « Je veux parler de la libération (de la star américaine du basketball féminin Brittney) Griner », je le rencontrerais. Ce que je veux dire est que cela dépend », a-t-il dit dans une interview avec la chaîne CNN.

Le président américain a également affirmé mardi que son homologue russe Vladimir Poutine avait « clairement » mal évalué la situation en Ukraine et avait « fait une complète erreur de calcul » sur la résistance qu’il rencontrerait. « Je pense que c’est une personne rationnelle qui a clairement mal évalué » la situation, a déclaré Joe Biden dans une interview à la chaîne CNN, qui a publié quelques citations en amont de la diffusion prévue mardi soir.

« Il pensait qu’il allait être accueilli à bras ouverts (…) et je pense qu’il a fait une complète erreur de calcul », a encore expliqué le président américain à propos de son homologue russe.

Les relations avec l’Arabie Saoudite

Il voulait d’abord faire de l’Arabie saoudite un « paria », puis a tenté un rapprochement en juillet… Joe Biden, échaudé par les décisions de Ryad sur le pétrole, serait désormais prêt à « réévaluer » la longue relation stratégique des Etats-Unis avec le royaume.

« Au vu des récents événements et des décisions de l’Opep+, le président pense que nous devrions réévaluer la relation bilatérale avec l’Arabie saoudite », a dit John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, à la presse mardi.

Il faut, selon lui, « s’assurer que (la relation) sert nos intérêts de sécurité nationale ». Joe Biden « est prêt à travailler avec le Congrès pour réfléchir à ce que doit être cette relation », avait-il dit auparavant sur CNN.

« Il veut entamer ces consultations dès maintenant », a encore dit John Kirby. Il a toutefois précisé que ces discussions n’avaient pas encore commencé et qu’elles se dérouleraient d’abord dans un cadre plutôt informel. « Nous ne sommes pas en train d’annoncer un passage en revue formel de notre politique avec une équipe dédiée », a-t-il précisé.

Le plus vieux président jamais élu

Interrogé sur son âge, le président le plus vieux jamais élu aux Etats-Unis, qui fêtera cette année son 80e anniversaire, s’est défendu. « La question est : Est-ce que vous pouvez faire le boulot ? Je crois que je peux faire le boulot », a-t-il affirmé. « Nommez-moi un président, dans l’histoire récente, qui en a fait autant que moi les deux premières années », a-t-il encore déclaré.