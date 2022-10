«Naufrage total», «Il a presque hissé le drapeau blanc»: la presse espagnole à nouveau très critique envers Eden Hazard

« Même Hazard ne croit plus en lui-même », titre sur son site Marca. « Il était au coup d’envoi et n’a pas fait grand-chose, hissant presque le drapeau blanc comme pour admettre qu’Ancelotti a bien raison de ne pas l’utiliser. On a l’impression que Hazard lui-même ne croit pas en Hazard. » Le quotidien madrilène maintient une petite lueur d’espoir au sujet du diable rouge, estimant que « ce n’est pas juste de le condamner pour ce match. « Le Belge joue un match par mois et il y a toujours le petit doute de ce qui se passerait si au lieu d’un match tous les 30 jours, il jouait toutes les deux semaines. Mais nous ne le verrons jamais. »

AS se montre bien moins clément. « Naufrage total pour le Belge dans ce qui pourrait bien être la dernière chance que lui donne Ancelotti », peut-on lire sur le site du média espagnol. « Il a joué en tant que deuxième attaquant, sans obligation d’être de front. Il n’en est rien ressorti. » « Ces matches devraient sortir Hazard de sa dépression footballistique, mais il ne saisit pas sa chance », écrit plus loin AS. « L’interaction avec Benzema, le seul point positif de ces dernières saisons, n’était pas non plus fluide. Il a gaspillé une nouvelle chance, malgré sa liberté de mouvement et une position qui devrait lui convenir. Pourquoi a-t-il si peu de minutes ? La réponse est simple : s’il s’était davantage investi, Ancelotti lui aurait donné plus de temps de jeu. Ses rivaux ont montré plus d’enthousiasme. Si Hazard reste sur le banc, ce sera plus que justifié. »

AS ouvre d’ailleurs le débat sur Twitter au sujet d’Hazard en demandant aux internautes si le Belge n’est pas devenu « un cas désespéré ».