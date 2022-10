Mauvaise surprise pour des indépendants: deux amendes pour la même infraction

Après avoir payé une amende routière sans la contester, de nombreux indépendants et chefs d’entreprise ont été appelés à payer une amende supplémentaire, des mois plus tard. En cause, un souci d’identification du chauffeur.

Plus d’un an après avoir payé une amende routière sans la contester, plusieurs indépendants et chefs d’entreprise d’entreprises ont été surpris après la réception d’une amende supplémentaire de 509 euros, indique Het Nieuwsblad. La cause de ces frais additionnels ? L’oubli de l’identification du chauffeur. Unizo, l’organisation patronale belge essentiellement présente en Région flamande dénonce cette situation : « Du jamais vu ». L’organisation réclame une solution immédiate.

Un consultant en ressources humaines avait publié sur Twitter un message d’indignation : « A l’été 2021, j’ai reçu une amende pour excès de vitesse. Je l’ai payé tout de suite, comme d’habitude dans ces cas-là. Aujourd’hui, plus d’un an plus tard, j’ai reçu « une invitation » pour un règlement à l’amiable de 500 euros, car moi, en tant que responsable, je n’ai pas indiqué qui conduisait la voiture. » D’autres chefs d’entreprise se plaignent, affirmant s’être retrouvés dans le même cas. Ils indiquent que l’identification du chauffeur n’était pas mentionnée de façon claire sur les amendes.