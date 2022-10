Météo: jusqu’à quand bénéficiera-t-on du beau temps?

Les brumes et bancs de brouillard éventuels se dissiperont rapidement, mercredi matin. Le temps sera sec avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Retour des averses

La nuit prochaine, le ciel se couvrira progressivement et une zone de pluie parfois accompagnée d’averses envahira le pays par le littoral en seconde partie de nuit. Les minima varieront entre 5ºC en haute Ardenne et 10ºC sur l’ouest du pays. Le vent deviendra généralement modéré de sud à sud-ouest.

Jeudi, le ciel sera d’abord très nuageux avec de faibles pluies ou quelques averses. Des pluies un peu plus soutenues pourront parfois se produire sur le nord-ouest du pays. En cours d’après midi, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies qui s’élargiront. Les températures maximales varieront entre 10 et 13ºC en Ardenne, et entre 13 et 15ºC dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest.

Vendredi, le ciel sera assez nuageux le matin avec parfois quelques faibles pluies. Des éclaircies se propageront ensuite à partir de l’ouest mais quelques averses resteront possibles. Les maxima varieront entre 13ºC en haute Ardenne et 17ºC en Flandre. Le vent sera modéré d’ouest à sud-ouest.

Quid du week-end ?

Samedi matin, quelques faibles pluies se produiront sur le sud est du pays, et de belles éclaircies concerneront les autres régions. Le ciel se couvrira ensuite à partir de la France, puis des pluies parfois sous forme d’averses soutenues envahiront notre pays. Les maxima varieront entre 12 et 19ºC. Le vent modéré de sud tournera au sud-ouest en devenant parfois temporairement assez fort.

Dimanche, le temps sera généralement sec avec du soleil et des passages nuageux. Quelques averses isolées pourront tout de même se développer en cours de journée. Les maxima varieront entre 14 et 17 degrés avec un vent modéré de sud-ouest.