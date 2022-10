«Si le coach te demande quelque chose, tu le fais»: Thierry Henry tacle le comportement de Kylian Mbappé au PSG (vidéo)

Une nouvelle saga est lancée autour de l’avenir de Kylian Mbappé. L’attaquant français souhaiterait absolument quitter le PSG dès janvier, estimant avoir été trahi par la direction qui n’a pas tenu ses promesses faites lors de la prolongation l’été dernier. De quoi exaspérer les supporters du club, de nombreux amateurs de foot mais aussi, d’anciens footballeurs. C’est le cas de Thierry Henry, dont l’avis est très écouté en France. Et il n’a pas mâché ses mots.

« Il y a une chose plus grande que tout : le club », a lancé l’ancien international français sur le plateau de CBS où il officie comme consultant les soirs de Ligue des champions. « Mais est-ce que les dirigeants lui on fait sentir que le club était la chose la plus importante ? Ou lui ont-ils fait sentir qu’il était plus important que le club ? »