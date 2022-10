Deux absents pour Anderlecht en Conference League: Lior Refaelov et Majeed Ashimeru ne sont pas du voyage pour West Ham

Le Sporting d’Anderlecht prend la direction de Londres ce mercredi en vue de son match de Conference League contre West Ham. Malheureusement pour les Mauves, le groupe n’est pas au complet puisque deux absents de plus sont à noter.

Lior Refaelov a dû déclarer forfait en dernière minute, victime de la grippe. Majeed Ashimeru n’a pas fait le voyage non plus, car malade. Jan Vertonghen, qui était grippé, a lui repris l’entraînement avec le groupe mardi et est bel et bien dans l’Eurostar qui emmènera la délégation anderlechtoise à Londres.