Crise de l’accueil: des mineurs d’âge ont passé la nuit dehors, selon une association

Selon l’association Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Conseil des réfugiés de Flandre), 21 personnes réfugiées et mineures d’âge ont dû passer la nuit de mardi à mercredi dans la rue parce qu’elles n’ont pu trouver de place dans un centre d’accueil de Fedasil. « La seule solution est d’offrir plus de places d’accueil », en conclut Tine Claus, directrice de Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

La crise de l’asile est un fait avéré en Belgique. Le nombre de personnes sollicitant la protection internationale est en forte hausse. Parmi elles, on compte de nombreux mineurs d’âge. Il en résulte un délai d’attente plus long pour l’attribution d’un tuteur et un retard dans le démarrage du test d’âge en cas de doute.