Guerre en Ukraine: le surprenant clip du gouvernement ukrainien pour réclamer plus d’armes à la France (vidéo)

Dans cette vidéo, Kiev joue sur les clichés du romantisme et du cinéma à la française, et cite d’ailleurs plusieurs actrices dont Marceau, Bardot et Adjani.