Le film néerlandais le plus célèbre sur Saint-Nicolas n’est plus diffusé car il contient Père Fouettard

L e Cheval de Saint-Nicolas, l’un des films familiaux néerlandais les plus réussis de ces vingt dernières années, n’est actuellement plus disponible au public. Le producteur Burny Bos ne veut pas que le film soit montré car il contient Père Fouettard. Le titre ne figure pas non plus au programme du festival du film d’Amsterdam Cinekid, qui aura lieu la semaine prochaine et dont Burny Bos est l’invité principal.

Het Paard van Sinterklaas de 2005 parle d’une jeune fille originaire de Chine et qui émigre aux Pays-Bas avec ses parents. Entre autres choses, Winky Wong essaie de comprendre qui est Saint-Nicolas, mais cela ne s’avère pas facile. Le film a attiré un demi-million de visiteurs dans les cinémas néerlandais, a remporté plusieurs prix internationaux et a été diffusé, entre autres, en Chine.