Le directeur de l’Open d’Australie souhaite le retour de Novak Djokovic: «Nous aimerions l’accueillir»

Novak Djokovic a débuté l’année 2022 par une véritable saga en marge de l’Australian Open, qui a fini par sa non-participation au Grand chelem et son expulsion du territoire car non-vacciné contre le Covid-19. Un an plus tard, le Serbe pourra-t-il défendre ses chances sur l’île-continent ? C’est en tout cas le souhait de Craig Tiley, le directeur du tournoi.

« J’ai passé du temps avec Novak durant la Laver Cup et nous avons discuté de nombreuses choses », a déclaré le patron du Grand Chelem australien au quotidien The Age. « Il a dit qu’il adorerait évidemment revenir en Australie mais il sait que ce sera, finalement, la décision du gouvernement fédéral. » Le changement politique en Australie, avec un nouveau gouvernement désormais en place, pourrait jouer en faveur de Djokovic.