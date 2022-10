De Grozny à Marioupol, le jeu dangereux du tonitruant Ramzan Kadyrov

On l’a aperçu au Kremlin, les yeux brillants de larmes, lors de la cérémonie d’annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes. On l’a vu la semaine dernière à Grozny, sa capitale, recevoir avec fierté le diplôme de « personnalité la plus sanctionnée au monde » délivré par le « livre russe des records », sorte de Guinness Book à la sauce Stroganoff. On l’a surtout entendu, le 1er octobre, s’en prendre au « népotisme » présent, selon lui, dans les forces armées russes et responsable des difficultés qu’elles rencontrent sur le terrain, puis réclamer l’utilisation « d’armes nucléaires de faible puissance » en Ukraine.