Avec le Burkina Faso, la Russie s’impose dans un nouveau pays en Afrique de l’Ouest

Par le passé, l’expérience a montré qu’après un coup d’Etat, les sympathisants n’étaient pas foule. Or, il en va tout autrement pour le nouveau dirigeant militaire du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Certes, comme on pouvait s’y attendre, son coup d’Etat a été condamné par les Nations unies, l’Union africaine, l’Union européenne et la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), mais son acte lui a également valu des paroles bienveillantes de la part de la Russie.