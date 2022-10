«La Lettre d’Ivan De Vadder»: La portée des gestes symboliques en politique

A l’occasion de ce conclave budgétaire pour les années 2023 et 2024, Alexander De Croo veut montrer l’exemple et réduire le salaire des ministres. Dans un contexte où les prix des énergies atteignent des sommets et l’inflation grimpante pèse fortement sur le budget des ménages belges, le Premier ministre souhaite installer « une contribution » de la part de la politique. Les ministres réduiraient leurs salaires de 8 %, ce qui devrait permettre de récupérer aux alentours de 20.000 euros par ministre, soit 450.000 euros au total. Un montant qui pâlit à côté du déficit budgétaire, car l’effort nécessaire pour le conclave budgétaire serait de l’ordre de 3,6 milliards.