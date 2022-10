Budget: des mesures énergie aux économies en Santé, l’opposition ne cède rien à la Vivaldi

A la tribune de la Chambre, Peter De Roover, chef de groupe N-VA, a attaqué : « M. Le Premier ministre, j’espère que vous avez bien dormi, du sommeil du juste, car vous avez donné mardi une impression de fatigue, d’épuisement, et votre intervention donne à voir un fameux manque d’ambition. Vous vous inclinez devant des constats généraux. Quel manque de foi dans ses capacités ! » Tout y passe : les déficits excessifs, la présumée insécurité d’approvisionnement énergétique (il faut maintenir plus de deux réacteurs…), les dispositifs de soutien aux ménages vu la crise énergétique…

L’opposition ne passe rien à la Vivaldi, parfois en sens contraires pour ce qui concerne les deux plus grands partis qui ne sont pas aux affaires, soit la N-VA et le PTB, côté flamand pour le premier, et francophone, le second.

« Des mesurettes… »

Peter De Roover ramasse : « La réalité, c’est qu’après les mises en garde de la Banque nationale, du Bureau du Plan, de différentes institutions, le FMI annonçait officiellement mardi que nous avons le bonnet d’âne en Europe en termes de déficit public… Donc, vous êtes incapables de protéger nos concitoyens, les générations futures. Il fallait des réformes, dont une réforme fiscale qui redonne réellement du pouvoir d’achat à nos concitoyens, mais c’est trop ambitieux pour un tel attelage gouvernemental, à sept autour de la table… On a assisté à un réel maquignonnage politique : les libéraux de la coalition mettent la péréquation sur la table, la gauche dit non, alors on échange contre les comptes titres… Je retire ma proposition si tu retires ta proposition… C’est du maquignonnage, ça ne ressemble à rien du tout. Les déficits se creusent, et vous ne faites pas de réformes, vous prenez seulement des mesurettes… »

Sofie Merckx, chef de groupe PTB, interrompra Peter De Roover, et pas forcément pour prendre la défense de la Vivaldi : « Quoi, 300 millions d’économies dans les soins de santé, c’est des mesurettes ? »… Le chef de groupe N-VA relève à ce propos : « En Santé, pour toute politique, je vois que le gouvernement réduit la norme de croissance des soins de santé, qui passera de 2,5 % à 2 % en 2024… » Sofie Merckx enchaîne : « Cela devait être bétonné dans l’accord de gouvernement, mais non, les économies reviennent, et la norme de croissance est réduite à partir de 2024. Le message est atroce pour les gens qui travaillent dans les soins de santé comme pour les patients. » Raoul Hedebouw expédie ce commentaire par ailleurs, catégorique : « Avec ses cinq chèques pour cet hiver, le gouvernement Vivaldi va abandonner la population à son sort au cours des prochains mois. Le gouvernement est-il conscient que les factures d'énergie augmentent de 500 à 600 euros par mois ? Aujourd’hui, la Vivaldi a manqué l'occasion de faire baisser les prix de manière drastique et de les bloquer à des niveaux plus bas. Le problème est que le gouvernement refuse de s'opposer à la logique de marché. Ce n'est pas pour rien qu’Alexander De Croo a commencé sa déclaration en citant Ronald Reagan. C'est pourtant la seule façon crédible et structurelle de sortir de cette crise pour les familles, les indépendants et les PME ».