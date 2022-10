Le CSS appelle à réguler la publicité pour la malbouffe auprès des enfants

Caramels, bonbons et chocolats. Mais aussi snacks, biscuits, sodas, pâtes à tartiner, céréales du petit-déjeuner parmi les plus transformées et sucrées… Ou encore grandes marques de restauration rapide déclinant des « menus » pour enfants assortis de surprises en plastique. Ces produits qui affichent les pires notes du Nutri-Score (D ou E) se rappellent constamment à l’esprit des plus jeunes au travers d’une publicité toujours plus omniprésente. Un vrai problème de santé publique qui n’est régulé à aucun niveau de pouvoir.