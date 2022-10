Teddy Teuma s’attend à «un match très tendu» pour l’Union face à Braga en Europa League: «Nous allons devoir maintenir notre niveau très haut»

Teddy Teuma et l’Union Saint-Gilloise espèrent poursuivre leur parcours sans faute en Europa League lors de la réception de Braga jeudi à 18h45 pour la 4e journée du groupe D. « Notre position nous fait rêver. Nous allons devoir garder notre état d’esprit et aborder ce match comme les autres », a confié le capitaine bruxellois mercredi lors de la conférence de presse de veille de match.

En face, les Portugais voudront certainement remettre les pendules après la défaite 1-2 jeudi dernier. « C’est un très grand match qui nous attend », a ajouté Teuma. « Nous devons rester les pieds sur terre et prendre match par match. Braga voudra montrer pourquoi le club était dans le pot 1 et pas nous. C’est une équipe très solide et je ne suis pas sûr qu’ils méritaient de perdre jeudi dernier. »

En tête de son groupe en Europa League avec un 9 sur 9 et 3e en championnat à égalité avec le Club de Bruges, l’Union est sur un petit nuage. « Je dis depuis le début de saison que nous sommes une équipe jeune et ambitieuse qui a besoin d’expérience et de maturité. Nous sommes en train de grandir. Notre jeunesse et notre ambition forment notre force. Nous avons envie de continuer à progresser pour poursuivre le chemin que nous avions débuté il y a trois ans », a conclu Teuma.