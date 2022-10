Un nouveau traitement à l’étude contre la dégénéréscence maculaire liée à l’âge

La dégénérescence maculaire liée à l’âge concerne environ 200.000 Belges et sa prévalence dans la population ne cesse d’augmenter. Les causes de cette maladie restent méconnues, mais la recherche avance dans les traitements. La thérapie génique s’érige notamment en piste prometteuse.

Les lignes vous paraissent déformées ? Une tache sombre entrave votre vision ? Peut-être souffrez-vous de DMLA – de dégénérescence maculaire liée à l’âge. Cette maladie dégénérative de la rétine résulte de la détérioration de la macula, une petite zone située au fond de l’œil, près du nerf optique. La DMLA est la première cause de cécité chez les plus de 55 ans dans les pays industrialisés. Elle ne rend pas aveugle, mais altère la vision centrale indispensable à la lecture ou encore à la reconnaissance des visages. Cette pathologie peut se présenter sous deux formes dites « humide » et « sèche ». La première est caractérisée par un développement anormal de vaisseaux sanguins qui détériorent les photorécepteurs de la macula. Sa progression est plus rapide, mais des traitements basés sur l’usage d’anticorps « VEGF » permettent aujourd’hui de stabiliser la vision des patients. Ils sont injectés dans le vitré, derrière le cristallin, tous les mois.