Dirk De Wolf, ancien directeur sportif de Philippe Gilbert: «Phil, c’est mon troisième fils»

Dirk De Wolf fut essentiel dans la carrière du Liégeois. Le premier à lui soumettre un contrat de junior dans son équipe « Go Pass », essentiellement flamande et, donc, déterminante pour la suite.

Dirk De Wolf est une pile électrique lorsqu’il s’agit de parler de cyclisme et surtout de son « poulain », Philippe Gilbert. Comme il le démontre chaque semaine sur les ondes de la VRT, l’ancien directeur sportif du Remoucastrien est un insatiable débatteur, nourri d’une passion intacte pour le sport, qu’il partage entre Gand et Tenerife. Le rendez-vous avait été fixé à Ternat, sa ville natale, avec cette exigence : une interview en néerlandais, « afin de ne pas chercher les mots ». Or, cela n’a pratiquement jamais été le cas au cours d’un entretien indéfini, dont nous avons trié les meilleures répliques !

Dirk, vous vous souvenez certainement de votre première rencontre avec Philippe ?