L’Union wallonne des entreprises s’attend au pire en 2023

Pour Olivier de Wasseige, administrateur délégué de l’Union wallonne des entreprises (UWE), « c’est la crise de trop ». « On a eu l’habitude depuis le covid de parler de crise, puis de nouvelle crise, en espérant qu’il n’y en aurait plus », explique le patron des patrons wallons. « Puis il y a eu les inondations et maintenant la crise énergétique. Avec cette notion aujourd’hui que le pire est à venir. Les entreprises redoutent, en effet, plus 2023 que 2022. J’ai été frappé de voir ces derniers jours les messages d’appel au secours de la part de nos entreprises. Est-ce qu’on va nous aider suffisamment ; les gouvernements sont-ils conscients de la situation dans laquelle on est ? Prenons une entreprise qui fait cinq millions de chiffre d’affaires, elle avait jusqu’ici une facture énergétique de 250.000 euros, soit 5 %. Aujourd’hui, on se dirige vers une facture de 2,5 millions, soit 50 %. Comment s’en sortir ? Voilà la situation dans laquelle on est.