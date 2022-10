Bruxelles: un restaurant italien va fermer ses portes

Pour Fabrizio Bongiorno, l’inflation, la hausse des prix de l’électricité et du gaz, l’augmentation des prix des matières premières ou encore l’indexation des salaires, sont trop d’éléments à assumer financièrement.

En raison de l’augmentation généralisée des coûts, la salle du restaurant italien La Trinacria à Woluwe-Saint-Lambert fermera définitivement ses portes le 7 novembre prochain. « La rentabilité financière de notre commerce est compromise et nous ne souhaitons pas éternellement impacter le consommateur », explique le patron Fabrizio Bongiorno à 7sur7.

« Ces augmentations nous touchent directement, mais concernent aussi nos clients », souligne le restaurateur auprès de nos confrères de 7sur7. « Notre établissement est un petit restaurant de quartier. Notre clientèle est majoritairement composée de personnes de la classe moyenne, qui sont les plus touchées par cette crise, car elles ne sont pas assez aidées. Résultat, elles sortent moins, vont moins au restaurant. Et forcément, chez nous, ça se ressent. »

C’est pour toutes ces raisons que le restaurateur a décidé de fermer la salle de son restaurant dès le 7 novembre prochain. « On va se concentrer sur l’emporter et la livraison pour réduire au maximum les coûts », explique-t-il à 7sur7. « Je n’envisage pas de rouvrir à nouveau la salle un jour. C’est déjà ce que l’on a fait plusieurs fois durant le covid et ça ne nous a pas aidés. »