Formule E: Stoffel Vandoorne défendra son titre en DS

Un changement de constructeur qui, selon le principal intéressé, ne sonnera peut-être pas le glas de ses dernières implications en Formule 1 ! « Jusqu’à la fin de cette année déjà, je vais poursuivre mon rôle de pilote de réserve en travaillant sur le simulateur et en étant encore présent sur certains Grands Prix », dit-il. « Et il n’est pas impossible que je poursuive l’année prochaine, mais ce n’est pas encore décidé. Quoi qu’il en soit, mon objectif principal restera de défendre mon titre en FE. »

Non au WEC, pour le moment

Et donc pas de rejoindre le championnat du monde d’Endurance (WEC) pour lequel un avenir radieux s’annonce, avec l’engagement de plusieurs constructeurs, et non des moindres… « J’ai roulé en WEC, et j’y ai pris du plaisir. Comme la FE, ce championnat devient de plus en plus pro, même si j’y déplore quelques points du règlement qui ne sont pas très clairs à mes yeux. La cohabitation entre les LMDh et les LMH, ainsi que la gestion de la balance de performances (BOP) restent difficiles à comprendre. Et puis, en plus du fait que j’avais de meilleures opportunités en FE, je désire privilégier la monoplace qui procure plus de sensations. Les prototypes sont très intéressants, certes, mais on ressent toujours plus de choses en monoplace, et puis on se bat pour soi-même ! Certains pilotes combinent les deux compétitions, et il n’est pas impossible que je le fasse un jour également (NDLR : le groupe Stellantis couve les programmes DS en FE et Peugeot en WEC). Mais pour le moment, je préfère me concentrer sur une discipline plutôt que de faire les deux à moitié. »