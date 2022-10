Philippe Devos sur les coupes dans les soins de santé: «Les délais pour se faire opérer vont exploser»

Pourtant, en 2020, c’était promis juré : une nouvelle ère débutait pour le budget des soins de santé malmené par les précédents gouvernements. On allait prendre en compte l’entièreté de besoins nouveaux en 2021 et, surtout, on allait, à partir de 2022, lui appliquer une norme de croissance réelle de 2,5 % au lieu des 2 % – voire moins – attribués ces dernières années. La norme de croissance, c’est, en plus de l’indexation automatique, l’augmentation des dépenses nécessaire pour assumer les surcoûts liés au vieillissement de la population et aux indispensables politiques nouvelles (les nouveaux traitements contre le cancer, par exemple). Las, la crise actuelle impose de revoir l’ambition à la baisse, à partir de 2024 en tout cas, où la norme de croissance reviendra au niveau tant décrié de 2 %. Economie potentielle : 75 millions d’euros. De plus, dès 2023 cette fois, le gouvernement prévoit d’amputer le budget santé des montants dont il estime qu’ils ne pourront être totalement consommés. C’est ce qu’il appelle la « sous-utilisation des soins de santé ». Dont coût : 120 millions en 2023 et 125 en 2024. Ajoutées à la baisse de la norme de croissance, les « économies » rebaptisées « sous-utilisation » flirteront avec les 120 millions l’année prochaine et les 200 millions l’année suivante. Le tout sans compter un renforcement de la politique de retour au travail qui devrait permettre d’économiser 75 millions en 2024.

Ces nouvelles coupes dans les soins de santé « c’est un signal contraire qui est envoyé », regrette Philippe Devos, le chef adjoint des soins intensifs de la Clinique CHC Mont Légia, auprès de La Dernière Heure. « Face à une situation difficile, on voulait soutenir le secteur des soins avec ces 2,5 % et c’est finalement l’inverse qui se produit. Aujourd’hui, le secteur fait face à une forte hausse des dépenses et à une flambée des prix alors que la situation économique était déjà difficile avant la crise de l’énergie. On ne sait pas comment on va boucler 2023. »

« Les délais d’attente pour se faire opérer vont exploser »

« Les semaines s’annoncent chargées, on a 20 % de lits fermés en soins intensifs, j’ignore comment on va faire », déplore l’ancien président de l’Absym auprès de nos confrères de La DH. « La réalité du terrain, c’est une chose et celle de dégager des budgets en est une autre. Il y a une certaine réalité du terrain et une obligation de sortir du budget pour trouver du personnel. Aujourd’hui, il faut le dire, le personnel soignant a été dégoûté durant la crise et il ne veut pas revenir, la fréquentation des étudiants dans les écoles spécialisées est également en baisse ».