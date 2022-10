L’infographie qui montre l’impressionnante disparition de la banquise arctique

Le mois de septembre 2022 a été le plus chaud jamais enregistré au Groenland, île appartenant au Danemark située entre l’Atlantique Nord et l’océan Arctique et composée à 80 % d’une calotte glaciaire.

AFP.

Il ressort ainsi des dernières données mensuelles que la température moyenne européenne a été inférieure de près de 0,4ºC à celle de la période 1991-2020, avec une bande de températures inférieures à la moyenne de l’Europe centrale à la Russie. A l’inverse, la température moyenne mondiale a été proche de 0,3ºC au-dessus de la période 1991-2020, conduisant à l’enregistrement du 4e mois de septembre le plus chaud avec 2016. Par ailleurs, le Groenland a connu des températures exceptionnelles qui ont atteint par endroits plus de 8ºC de plus que la moyenne mensuelle, soit les températures les plus chaudes enregistrées pour un mois de septembre.

« Après un été d’extrêmes avec des températures records, de la sécheresse et des incendies dans la plupart des pays européens, le mois de septembre a connu des températures inférieures à la moyenne en Europe », explique Freja Vamborg, scientifique au C3S. « Au niveau mondial, selon les données Copernicus, ce mois de septembre a été l’un des plus chauds. Le Groenland a été exceptionnellement chaud, la majeure partie du territoire ayant connu le mois de septembre le plus chaud enregistré dans les archives remontant à 1979. »

Autre constat : l’étendue quotidienne de la glace de mer de l’Arctique a atteint son neuvième minimum annuel le plus bas vers le milieu du mois, tandis que l’étendue moyenne mensuelle s’est classée au onzième rang, restant bien au-dessus des étendues les plus basses et les deuxièmes plus basses observées pour les deux minima en 2012 et 2020.