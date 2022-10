L’univers virtuel de Mark Zuckerberg ne convaincrait que lui

Et maintenant, vous allez voir ce que vous allez voir. C’était, du moins, la promesse, mais surtout l’attente, du Meta-Connect, la grand-messe annuelle au cours de laquelle Meta (maison mère de Facebook, Whatsapp et Messenger) présente sa stratégie en matière de réalités virtuelle et augmentée. Il y a un an, le groupe avait surpris tout le monde en annonçant son changement de nom. Mais aussi de cap : le métavers, cet univers virtuel où se nicherait l’avenir de l’humanité et dont Mark Zuckerberg s’est autoproclamé architecte en chef.