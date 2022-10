William face à Michel-Ange Balikwisha: «De la cave, j’ai joué mon rôle de grand frère»

l’occasion de Standard-Antwerp. Un duel entre deux frères au parcours et au caractère bien différents, comme le confirme le papa, Martin.

Pour la première fois, les frères Balikwisha, William (23 ans) et

Les larmes de l’un, le sourire éclatant de l’autre. Comme pour rappeler que, dans le football, le vent tourne très vite et souvent dans des directions imprévisibles. Il y a huit mois, William Balikwisha était « à la cave » au Standard tandis que son frère Michel-Ange marquait, avec l’Antwerp, contre son club formateur. Touché physiquement – une blessure musculaire – et émotionnellement le 14 août à Eupen, ce dernier n’a plus rejoué depuis mais espère avoir cette chance dimanche, à Sclessin. L’aîné de la fratrie (23 ans), lui, ne cache pas son bonheur d’être aujourd’hui considéré à sa juste valeur, à commencer par Ronny Deila qui, contrairement à ses prédécesseurs, a décidé de lui faire confiance. « Cette situation nous apaise », avoue son papa Martin. « Ce qu’il a traversé n’avait rien à voir avec son talent. Ce fut difficile car William n’aime pas voir ses parents s’inquiéter. Il garde beaucoup de choses en lui, encaisse les coups sans rien dire. Je lui dis parfois de se défouler un peu sur moi (rires).