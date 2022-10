«C'est juste de la bêtise»: Swann Borsellino indigné après des commentaires sur le plateau de Canal+

Le commentateur et chroniqueur de la RTBF a réagi sur Twitter.

A la 28e minute, le Celtic FC était à l’attaque. L’attaquant du Kyogo Furuhashi recevait un centre de la part de son équipier Sead Haksabanovic. Face au but, Furuhashi avait alors tenté de marquer de la tête, mais a finalement envoyé la balle un peu trop haut, ratant une occasion de marquer.

Lors du débrief de cette action, le commentateur de l’émission « Canal Champions Club » a demandé à Didier Drogba, qui l’accompagnait aux commentaires, ce qu’il avait manqué à l’international japonais pour mettre la balle au fond des filets. Ce à quoi Didier Drogba a répondu : « Garder les yeux ouverts. »

A cette remarque, suivie d’un court silence, les autres commentateurs en plateau ont répondu par un rire.

« Rires débiles »

Suite à cette séquence, Swann Borsellino, bien connu pour son travail sur les ondes de la RTBF, a réagi sur Twitter, relayant un extrait vidéo et commentant « Et les rires de débiles derrière. Mais tranquille, on a l’habitude. »

Selon sa réaction, Swann Borsellino ne semble pas tant en vouloir au commentaire de Didier Drogba qu’aux autres personnes présentes en plateau au même moment et qui ont ri à sa remarque.