Matteo Salvini, le sujet tabou de la politique italienne

Victorieuse aux récentes élections législatives italiennes, Giorgia Meloni fait face à un sujet tabou. Le problème dont tout le monde parle, tant au sein de Fratelli d’Italia qu’au sein de la Ligue elle-même, a un nom et un prénom : Matteo Salvini. Il est un peu comme ce vieil oncle à côté duquel personne ne veut s’asseoir lors du repas de Noël, sachant pertinemment qu’il va un peu trop picoler et commencer à raconter les mêmes histoires, encore et encore. Dernière trouvaille en date : le conseil fédéral de la Ligue s’est récemment réuni pour dresser une liste de noms à soumettre au gouvernement. Un expédient tactique pour rappeler qu’en tête de cette liste, il y a toujours lui, le capitaine des batailles perdues.