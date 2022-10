Atlético Madrid-Club Bruges: l’arbitre accorde un penalty aux Blauw en Zwart, avant de l’annuler à l’aide du VAR (0-0, direct)

Le Club de Bruges se déplace à l’Atlético Madrid ce mercredi. Et après leur exploit du match aller, les Brugeois ont l’opportunité de valider leur qualification pour les huitièmes de finale.

Le Club Bruges est sur le point d’écrire l’une des plus belles pages de son existence. Ou, du moins, de son histoire moderne. En déplacement à Madrid pour le compte de la quatrième journée de la phase de groupes de la C1, les Blauw en Zwart savent qu’ils sont à deux doigts de valider leur qualification pour les huitièmes de finale de la compétition.

Concrètement, une quatrième victoire consécutive fera le bonheur total des Brugeois. Mieux, en cas de partage à 1.700 kilomètres de là entre Leverkusen et Porto, les joueurs de Carl Hoefkens seraient même déjà assurés de terminer à la première place. Et, donc, d’être têtes de série au prochain tour. Si l’Atlético et Bruges se quittent dos à dos, le billet sera également composté, quel que soit le résultat de l’autre rencontre.