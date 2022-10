Ligue des Champions: revivez l’exploit de Bruges sur le terrain de l’Atlético en vidéos

Mercredi soir, le Club de Bruges a réussi à accrocher un match nul, 0-0, au bout d’une bataille acharnée sur le terrain de l’Atlético Madrid pour la 4e journée du groupe B de la Ligue des Champions. Invaincus et leaders du groupe B avec 10 points, les Blauw en zwart filent ainsi vers les 8e de finale de la C1, une performance que seuls Anderlecht et La Gantoise avaient réalisée jusqu’ici.

En début de rencontre, le Club s’est montré aux abords du but madrilène, avec des tentatives de Sowah (4e) et de Jutglà (10e) tous les deux servis par Skov Olsen. Au quart d’heure, l’Atlético s’est finalement réveillé, Griezmann mettant Mignolet à contribution au sol (14e) et dans les airs (15e) puis Correa combinant dans une défense quelque peu dépassée avant de croiser son tir (20e). Le temps fort des locaux s’est poursuivi avec une tête puissante de Griezmann qui a requis une claquette du portier brugeois (26e).